Atterraggio d'emergenza a Napoli, il video dei soccorsi

Per un sospetto di fumo nella stiva, un aereo WizzAir partito da Sharm el-Sheikh e diretto a Roma ha effettuato un atterraggio di sicurezza a Napoli. A bordo del volo molti turisti e anche la stampa, giornalisti e operatori, che hanno seguito il summit di pace su Gaza nella città sul Mar Rosso, a cui ha partecipato anche la premier Giorgia Meloni. Dopo l’atterraggio, i vigili del fuoco hanno eseguito un primo controllo sul velivolo che, dopo lo sbarco dei passeggeri, dovrebbe essere sottoposto a nuove verifiche.