L’11 ottobre a Palermo oltre duemila persone hanno sfilato da piazza Politeama per ricordare Paolo Taormina e altre vittime della violenza. Alla fiaccolata erano presenti la madre Fabiola Galioto e la sorella Sofia, accompagnate da familiari di altre vittime. Tra i partecipanti anche Ismaele La Vardera, l’attore Stefano Piazza e l’influencer Alessio Ciolino. Candele e luci dei telefonini hanno illuminato la piazza in un momento di commozione collettiva.
Prossimi video
Omicidio Paolo Taormina, in magliaia a fiaccolata Palermo
Cronaca
Tregua Gaza, Fadlun: "Ora combatti l'antisemitismo"
Cronaca
Ghetto ebraico Roma rimosso striscione degli ostaggi
Cronaca
Palermo, indagini su omicidio 21enne: arrestato pregiudicato
Cronaca
I titoli di Sky TG24 del 13 ottobre: edizione delle 11
Cronaca
Sequestrati a Roma 200 kg di cocaina, valore 16 mln di euro
Cronaca
Le prime pagine del 13 ottobre 2025
Cronaca