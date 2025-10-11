Esplora tutte le offerte Sky
Incendio in condominio a Cornaredo, tre vittime nel Milanese

Tre persone, una coppia di anziani e il loro figlio, sono morte in un incendio divampato nella notte in una palazzina di quattro piani a Cornaredo, nel Milanese. Evacuati tra 40 e 50 residenti, otto dei quali trasportati in ospedale per l’inalazione di fumi. Lievemente ferito anche un vigile del fuoco

