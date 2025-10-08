ll Parco Archeologico del Colosseo ha aperto per la prima volta al pubblico il "Passaggio di Commodo”. Riservato agli imperatori, il corridoio fu creato tra il I e il II secolo d.C. scavando le fondamenta dell'anfiteatro.
Prossimi video
I titoli di Sky TG24 dell'8 ottobre 2025 - edizione h19
Cronaca
Padova, a terra Il Gattamelata; il capolavoro di Donatello in restauro per almeno un anno
Cronaca
Colosseo, Passaggio Imperatore Commodo aperto al pubblico
Cronaca
Sfratto Milano, si lancia dal sesto piano, muore 71enne
Cronaca
Parco Verde di Caivano, operazione contro spaccio di droga
Cronaca
Incipit, Nucci racconta il suo nuovo romanzo su Platone
Cronaca
Nucci: "Perché Platone è ancora oggi attualissimo"
Cronaca