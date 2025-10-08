Esplora tutte le offerte Sky
Colosseo, Passaggio Imperatore Commodo aperto al pubblico

ll Parco Archeologico del Colosseo ha aperto per la prima volta al pubblico il "Passaggio di Commodo”. Riservato agli imperatori, il corridoio fu creato tra il I e il II secolo d.C. scavando le fondamenta dell'anfiteatro.

