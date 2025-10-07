Tentato omicidio imprenditore a Montichiari: 8 arresti

Esplora tutte le offerte Sky
Il 7 ottobre la Guardia di Finanza di Brescia ha arrestato otto persone tra Brescia, Bergamo e Verona per tentato omicidio, tentata rapina, traffico di droga e porto d’armi illegale. Le indagini sono partite dopo l’agguato del 1° marzo 2024 a Montichiari, dove un imprenditore fu ferito a colpi di pistola davanti alla sua azienda. Tra gli arrestati figura un pregiudicato albanese legato a un vigile di Desenzano, ritenuto promotore di un’associazione per il traffico di cocaina.

