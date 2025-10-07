Flotilla, l'arrivo a Fiumicino degli attivisti liberati

Accolti da cori e bandiere palestinesi, gli ultimi sette attivisti italiani della Global Sumud Flotilla liberati in Israele sono arrivati la sera di lunedì 6 ottobre a Fiumicino da Atene. Indossavano tute grigie e non avevano firmato il rilascio volontario, attendendo l’espulsione giudiziaria. Centinaia di sostenitori li hanno salutati con slogan come “Palestina libera dal fiume fino al mare”. L’Ambasciata italiana li ha assistiti in ogni fase del rimpatrio.