Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Campania, smantellata rete di truffe bancarie online

Cronaca

Una rete di truffatori, attiva tra Napoli e provincia, è stata smantellata dai carabinieri di Giugliano in Campania. Il gruppo, che acquistava dati dal dark web, contattava le vittime fingendosi operatori bancari per sottrarre migliaia di euro dai conti correnti

Prossimi video

Campania, smantellata rete di truffe bancarie online

Cronaca

I titoli di Sky TG24 del 7 ottobre: edizione delle 13

Cronaca

Femminicidio a Gela, fermato il compagno della vittima

Cronaca

Tentato omicidio imprenditore a Montichiari: 8 arresti

Cronaca

Mafia foggiana, con un blitz dei Gis catturato il latitante Gesualdo

Cronaca

MIA 2025, dal 6 al 10 Ottobre XI^ edizione Mercato Internazionale Audiovisivo

Cronaca