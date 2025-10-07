Campania, smantellata rete di truffe bancarie online

Una rete di truffatori, attiva tra Napoli e provincia, è stata smantellata dai carabinieri di Giugliano in Campania. Il gruppo, che acquistava dati dal dark web, contattava le vittime fingendosi operatori bancari per sottrarre migliaia di euro dai conti correnti
