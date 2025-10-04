La grande manifestazione nazionale di oggi nella Capitale e il piano di pace proposto dal presidente americano Trump. Ospiti di Alessio Viola oggi Stefano Stefanini (consigliere Ispi ed ex ambasciatore alla NATO), Fausto Biloslavo (giornalista) e Massimiliano Panarari (Politologo Università di Modena e Reggio Emilia)
Prossimi video
Sky Tg25, il grande corteo pro Gaza a Roma
Cronaca
Violenze cortei Torino, immigrati reclutati da frange antagoniste
Cronaca
Flotilla, conferenza stampa dei parlamentari italiani rientrati
Cronaca
A Roma il corteo pro Gaza: "Siamo 600mila"
Cronaca
Ferrara, Festival di Internazionale 2025
Cronaca
Ferrara, giornalista israeliano su piano di pace
Cronaca
A Lucca il Pianeta Terra festival
Cronaca