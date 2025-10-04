Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Roma, oltre 600mila persone a manifestazione pro-Gaza

Cronaca

A Roma oltre 600mila persone hanno preso parte al corteo nazionale per Gaza. La manifestazione ha attraversato la città da piazza di Porta San Paolo a porta San Giovanni ed ha visto la partecipazione di delegazioni di associazioni culturali, sindacati, politici e attivisti.

Prossimi video

Napoli, 20 famiglie sotto sgombero: "Non sappiamo dove andare"

Cronaca

I titoli di Sky TG24 del 4 ottobre, edizione delle 19

Cronaca

Roma, oltre 600mila persone a manifestazione pro-Gaza

Cronaca

Sky Tg25, il grande corteo pro Gaza a Roma

Cronaca

Violenze cortei Torino, immigrati reclutati da frange antagoniste

Cronaca

Flotilla, conferenza stampa dei parlamentari italiani rientrati

Cronaca