Sciopero generale, cortei in tutta Italia per Gaza

In tutta Italia circa 2 milioni di persone hanno aderito allo sciopero nazionale indetto dai sindacati. La mobilitazione ha creato ritardi ai trasporti e disagi alla circolazione. A Roma i manifestanti hanno invaso la carreggiata dell'A24, mentre a Milano una parte del corteo ha bloccato la tangenziale est.
