Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Milano, flash mob Luci per Gaza davanti ospedale Niguarda

Cronaca

A seguito dell'abbordaggio ad alcune imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, nelle ultime ore l'Italia ha visto il moltiplicarsi di iniziative a sostegno della popolazione palestinese. Nella serata di giovedì 2 ottobre in oltre cento ospedali e strutture sanitarie sparsi in tutta Italia si è dato vita al flash mob 'Luci per Gaza', organizzato dalle reti '#DigiunoGaza'. Alle ore 21, in contemporanea, decine di persone si sono radunate davanti agli ingressi degli ospedali con torce elettriche, lumini e candele accesi per illuminare simbolicamente la notte di Gaza. A Milano il flash mob si è svolto con particolare riguardo all'ospedale Niguarda, luogo simbolo per l'accoglienza di bambini e studenti feriti nel territorio palestinese. "Credo sia la più grande mobilitazione degli operatori sanitari negli ultimi trent'anni.

Prossimi video

Milano, flash mob Luci per Gaza davanti ospedale Niguarda

Cronaca

Sciopero pro Gaza, corteo a Milano

Cronaca

Porto di Livorno occupato dai manifestanti pro Gaza

Cronaca

Sciopero pro Gaza, De Pscale: bisogna muoversi per legalità

Cronaca

Sciopero pro Gaza, manifestazione a Bolgna

Cronaca

Sciopero pro Gaza, manifestazione a Torino

Cronaca