Il 30 settembre è partita la mobilitazione in varie città italiane dopo l’abbordaggio israeliano alla Flotilla. A Roma migliaia di attivisti si sono radunati in Piazza dei Cinquecento, dando vita a un corteo verso i palazzi del potere. La polizia ha bloccato gli ingressi alla stazione Termini e limitato l’accesso a Piazza Montecitorio, fermando i manifestanti a Piazza Barberini. Gli attivisti hanno chiesto le dimissioni della premier Giorgia Meloni.
Prossimi video
Flotilla, migliaia in piazza nelle città italiane
Cronaca
Flotilla, cortei e proteste in solidarietà in tutta Italia
Cronaca
Gli studenti occupano la Statale di Milano
Cronaca
Roma, tensioni al corteo per Flotilla: fumogeni e bottiglie
Cronaca
Abbordaggio Flotilla, manifestanti a Roma cantano Bella Ciao
Cronaca
Milano, studenti di Cambiare Rotta occupano la Statale: basta guerra
Cronaca
I titoli di Sky TG24 del 2 ottobre 2025 - edizione h8
Cronaca