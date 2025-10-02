Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Flotilla, cortei e proteste in solidarietà in tutta Italia

Cronaca

Il 30 settembre è partita la mobilitazione in varie città italiane dopo l’abbordaggio israeliano alla Flotilla. A Roma migliaia di attivisti si sono radunati in Piazza dei Cinquecento, dando vita a un corteo verso i palazzi del potere. La polizia ha bloccato gli ingressi alla stazione Termini e limitato l’accesso a Piazza Montecitorio, fermando i manifestanti a Piazza Barberini. Gli attivisti hanno chiesto le dimissioni della premier Giorgia Meloni.

Prossimi video

Flotilla, migliaia in piazza nelle città italiane

Cronaca

Flotilla, cortei e proteste in solidarietà in tutta Italia

Cronaca

Gli studenti occupano la Statale di Milano

Cronaca

Roma, tensioni al corteo per Flotilla: fumogeni e bottiglie

Cronaca

Abbordaggio Flotilla, manifestanti a Roma cantano Bella Ciao

Cronaca

Milano, studenti di Cambiare Rotta occupano la Statale: basta guerra

Cronaca