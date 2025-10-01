Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Nubifragio ad Agrigento, donna dispersa a Favara

Cronaca

Nell’Agrigentino un nubifragio ha colpito la città di Favara. Una donna risulta scomparsa dopo che, rimasta impantanata con la macchina, è stata travolta da un corso d’acqua prodotto dalle precipitazioni. I vigili del fuoco hanno avviato le ricerche per ritrovare la donna.

Prossimi video

Garlasco, Garofano lascia incarico di consulente di Sempio

Cronaca

I titoli di Sky TG24 dell'1 ottobre 2025, edizione delle 13

Cronaca

Nubifragio ad Agrigento, donna dispersa a Favara

Cronaca

Maltempo ad Agrigento, via Atenea trasformata in un fiume in piena

Cronaca

Maltempo nell'agrigentino, dispersa una donna a Favara

Cronaca

Strage familiare, procuratore: colpita la moglie, poi figli

Cronaca