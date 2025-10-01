Nubifragio ad Agrigento, donna dispersa a Favara

Nell’Agrigentino un nubifragio ha colpito la città di Favara. Una donna risulta scomparsa dopo che, rimasta impantanata con la macchina, è stata travolta da un corso d’acqua prodotto dalle precipitazioni. I vigili del fuoco hanno avviato le ricerche per ritrovare la donna.
