Nel Beneventano un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso la moglie e il figlio di 15 anni e di aver ridotto in fin di vita la figlia 16enne, ricoverata in ospedale a Pozzilli per essere operata. Le autorità sono hanno raggiunto il luogo dove è avvenuto il fermo dell’uomo per compiere i rilievi necessari.
Prossimi video
Torna in libreria l'esordio di Maria Corti
Cronaca
Incipit, Benedetta Centovalli racconta Maria Corti
Cronaca
Femminicidio Benevento, rilievi sul luogo del fermo di Ocone
Cronaca
Timeline, la nuova serie Sky Crime su Una Bomber e Generazione sottovoce
Cronaca
Flotilla, Scuderi: "Obiettivo è creare corridoi permanenti "
Cronaca
Flotilla verso Gaza: "Se ci sarà sequestro sarà atto criminale"
Cronaca
Flotilla, Scuderi: "Obiettivo è creare corridoi permanenti "
Cronaca