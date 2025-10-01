Femminicidio Benevento, rilievi sul luogo del fermo di Ocone

Nel Beneventano un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso la moglie e il figlio di 15 anni e di aver ridotto in fin di vita la figlia 16enne, ricoverata in ospedale a Pozzilli per essere operata. Le autorità sono hanno raggiunto il luogo dove è avvenuto il fermo dell’uomo per compiere i rilievi necessari.