Femminicidio Benevento, rilievi sul luogo del fermo di Ocone

Cronaca

Nel Beneventano un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso la moglie e il figlio di 15 anni e di aver ridotto in fin di vita la figlia 16enne, ricoverata in ospedale a Pozzilli per essere operata. Le autorità sono hanno raggiunto il luogo dove è avvenuto il fermo dell’uomo per compiere i rilievi necessari.

