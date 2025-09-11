Maltempo in Umbria, torrenti esondati e abitazioni allagate

L’11 settembre forti piogge hanno provocato l’esondazione di torrenti in provincia di Perugia, con allagamenti a Trevi e Castel Ritaldi. A San Lorenzo di Trevi l’acqua ha invaso un piazzale e raggiunto le abitazioni, con allagamenti fino a 50 centimetri. Situazioni critiche anche per i torrenti Ruiggiano e Tatarena usciti dagli argini. I vigili del fuoco operano con idrovore e motopompe per riportare la normalità. Non risultano vittime o feriti.