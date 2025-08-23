Esplora tutte le offerte Sky
Piacenza, parte la pulizia di 40mila libri in biblioteca

Cronaca

Una ditta specializzata di Padova sta procedendo a "depolverare" i 40mila volumi antichi presenti sugli scaffali del '700 del Salone monumentale della Biblioteca Passerini-Landi, a Piacenza, e sta applicando un trattamento antitarlo per tutelare strutture e libri di uno degli ambienti storici più suggestivi della città. L'operazione, cominciata lunedì, si concluderà entro metà settembre. Sugli scaffali in noce trovano posto tesori librari di inestimabile valore: i fondi dei Gesuiti, la biblioteca del conte Pier Francesco Passerini, i lasciti dei conventi soppressi in epoca napoleonica.

