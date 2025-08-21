Maltempo in Veneto: allagamenti a Padova, Mestre e Marghera

I vigili del fuoco sono al lavoro dalla notte per il maltempo che sta interessando la provincia di Padova, e con forti piogge anche tutto il Veneto. Tra i comuni più colpiti figurano Casale di Scodosia e Merlara, Villafranca Padovana e Mestrino. Sono 30 gli interventi effettuati, più di 130 le chiamate di soccorso ricevute alla sala operativa provinciale. Un automobilista che era rimasto bloccato in un sottopasso ferroviario a Villafranca Padovana è stato tratto in salvo. Le forti piogge stanno causando allagamenti anche in gran parte della terraferma veneziana, con strade allagate a Mestre e Marghera, e nel comune limitrofo di Spinea.