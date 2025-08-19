Partita da Mondello la regata Palermo-Montecarlo

A gareggiare, in questa 20esima edizione, ci sono 45 barche dai 9,50 ai 30 metri, in rappresentanza di nove nazioni: Italia, Monaco, Francia, Polonia, Austria, Germania, Gran Bretagna, San Marino e Turchia. Tra le imbarcazioni italiane il favorito è il catamarano Falcon di Matteo Uliassi, il cui skipper è Francesco Cerinam

È partita dal golfo di Mondello la Palermo-Montecarlo, la regata velica d’altomare che unisce la Sicilia al Principato giunta quest'anno alla sua ventesima edizione. Organizzata dal Circolo della Vela Sicilia con la collaborazione dello Yacht Club di Monaco e dello Yacht Club Costa Smeralda, la XX Palermo-Montecarlo sfiora il record di iscritti con una flotta di 45 barche dai 9,50 ai 30 metri, in rappresentanza di nove nazioni: Italia (presente con 27 equipaggi) Monaco, Francia, Polonia, Austria, Germania, Gran Bretagna, San Marino e Turchia.

I favoriti

Novità di quest'anno la possibilità di correre la regata con le stesse condizioni meteo, le stesse scelte tattiche e strategiche dei velisti e delle barche 'vere', restando davanti allo schermo di un computer o di uno smartphone, grazie al lancio della versione digitale della Palermo-Montecarlo sulla piattaforma Virtual Regatta. Per quanto riguarda invece la regata reale, il favorito è il Maxi 100 piedi Black Jack. Tra le barche italiane occhi puntati sul catamarano Falcon di Matteo Uliassi, il cui skipper è Francesco Cerinam.