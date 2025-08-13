San Siro, ambulanti in protesta contro lo sfratto

"Siamo qui perché vogliono mandare a casa le 64 aziende con un indotto pari a 800 persone che ci lavorano durante le manifestazioni. Siamo qui per difendere il nostro posto di lavoro. Abbiamo fatto delle trattative che credevano di prenderci in giro, ci hanno portato per le lunghe. Quindi saremo qui a oltranza". Così Giacomo Errico, presidente di Apeca (Confcommercio Milano) e Fiva Confcommercio e portavoce del Comitato dei Lavoratori Ambulanti del comparto merchandising e alimentare dello stadio San Siro di Milano, ha annunciato che i lavoratori del Comitato resteranno in presidio presso lo stadio dove a ogni manifestazione servono alimentari (65% di loro) e merchandising (35%) finche' non verrà trovata una soluzione per loro. Il motivo per cui rischiano di essere allontanati, spiega Errico, risiede nel fatto che "arrivano i grandi fondi americani, ci dicono che hanno già fatto un accordo con una società multinazionale e questa multinazionale fa i prodotti in Cina”.