Sardegna, Mamutzones sfilano a storico carnevale di Samugheo

Cronaca

In Sardegna si è svolta la 26esima edizione di A Maimone, l’antico carnevale di Samugheo. La sfilata attraverso il Paese è stata animata da figuranti provenienti da tutta Italia e da maschere come Boes, Merdules, Sos Thurpos e i famosi Mamutzones.

