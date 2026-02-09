Sardegna, Mamutzones sfilano a storico carnevale di Samugheo

In Sardegna si è svolta la 26esima edizione di A Maimone, l’antico carnevale di Samugheo. La sfilata attraverso il Paese è stata animata da figuranti provenienti da tutta Italia e da maschere come Boes, Merdules, Sos Thurpos e i famosi Mamutzones.
