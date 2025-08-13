Emergenza caldo, Papa sposta udienza settimanale al chiuso

Per proteggersi dalle alte temperature estive, mercoledì 13 agosto Papa Leone ha spostato la sua udienza settimanale da Piazza San Pietro a luoghi al chiuso all'interno del Vaticano. “Questa mattina terremo l'udienza in diversi luoghi, in momenti diversi, per stare un po' al riparo dal sole e dal caldo torrido”, ha detto il Papa, conducendo la prima parte dell'udienza nella Sala Paolo VI, per poi spostarsi in Piazza San Pietro e all'interno della Basilica di San Pietro per salutare e benedire gli altri fedeli.