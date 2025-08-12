Velletri, droga in carcere: arrestate 10 persone

I carabinieri di Velletri stanno eseguendo un'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare nei confronti di 10 persone di cui 2 donne. Le indagini sono scaturite dall'arresto in flagranza, operato proprio dalla Penitenziaria, di un soggetto sorpreso ad occultare stupefacenti all'interno delle proprie scarpe, con l'intento di introdurli in carcere. Sono poi emersi numerosi episodi di spaccio all'interno della struttura. Lo smercio di stupefacenti monitorato nel periodo di indagini equivale a un volume d'affari di oltre 100mila euro.