Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Velletri, droga in carcere: arrestate 10 persone

Cronaca

I carabinieri di Velletri stanno eseguendo un'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare nei confronti di 10 persone di cui 2 donne. Le indagini sono scaturite dall'arresto in flagranza, operato proprio dalla Penitenziaria, di un soggetto sorpreso ad occultare stupefacenti all'interno delle proprie scarpe, con l'intento di introdurli in carcere. Sono poi emersi numerosi episodi di spaccio all'interno della struttura. Lo smercio di stupefacenti monitorato nel periodo di indagini equivale a un volume d'affari di oltre 100mila euro.

Prossimi video

Carabiniere ucciso, Comandante vede famiglia Legrottaglie

Cronaca

Velletri, droga in carcere: arrestate 10 persone

Cronaca

Incipit, il numero di "The Passenger" dedicato alla Puglia

Cronaca