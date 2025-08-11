Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Migranti dispersi Sardegna, ricerche a largo di Sant’Antioco

Cronaca

Proseguono le ricerche dei migranti che potrebbero essere dispersi al largo delle coste del sud Sardegna. Le motovedette e l'elicottero del Reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza, con la Guardia costiera, stanno perlustrando le coste nell'area di Sant'Antioco, sulla costa sud occidentale della Sardegna, alla ricerca di tracce dei dispersi. Sabato notte l'aereo delle Fiamme gialle Atr72 partito da Pratica di mare ha avvistato il cadavere di un migrante, poi recuperato dalla Capitaneria di porto, mentre il giorno prima sempre la Gdf aveva soccorso uno dei migranti. Negli ultimi giorni sono stati 34 i migranti arrivati via mare nell'Isola.

Prossimi video

Migranti dispersi Sardegna, ricerche a largo di Sant’Antioco

Cronaca

Botulino, altri alimenti contaminati nel furgoncino del cibo

Cronaca

Cardinale Zuppi: appelli alla pace inascoltati

Cronaca