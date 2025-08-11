Migranti dispersi Sardegna, ricerche a largo di Sant’Antioco

Proseguono le ricerche dei migranti che potrebbero essere dispersi al largo delle coste del sud Sardegna. Le motovedette e l'elicottero del Reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza, con la Guardia costiera, stanno perlustrando le coste nell'area di Sant'Antioco, sulla costa sud occidentale della Sardegna, alla ricerca di tracce dei dispersi. Sabato notte l'aereo delle Fiamme gialle Atr72 partito da Pratica di mare ha avvistato il cadavere di un migrante, poi recuperato dalla Capitaneria di porto, mentre il giorno prima sempre la Gdf aveva soccorso uno dei migranti. Negli ultimi giorni sono stati 34 i migranti arrivati via mare nell'Isola.