Cinisello Balsamo, 30enne precipita da secondo piano di hotel: è grave

Una donna di 30 anni è precipitata dal secondo piano di un hotel di Cinisello Balsamo, alle porte di Milano. Il fatto è avvenuto alle 4.30 di questa mattina. Sul posto è intervenuta la polizia. La vittima è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda. Sono in corso accertamenti da parte degli agenti della squadra mobile e del commissariato Cinisello Balsamo.

La ricostruzione

La ragazza è precipitata da una camera al secondo piano dell'albergo York in via Marche, finendo nel piano interrato della struttura. Sono in corso gli accertamenti, coordinati dalla procura di Monza, per capire se ci fosse qualcuno con lei in stanza al momento della caduta o se si sia trattato di un gesto volontario. La ragazza è stata portata in sala operatoria con gli specialisti del Trauma Center dell'ospedale Niguarda. La giovane sarebbe di origini marocchine. Nella caduta avrebbe riportato un trauma cranico e agli arti inferiori. La prognosi è riservata.

Testimone: "C'era con lei un uomo"

Non sarebbe stata da sola, al momento della caduta. A riferirlo è un testimone, un giovane che passava nella zona proprio nel momento in cui la 30enne è precipitata. Secondo il suo racconto, un uomo stava provando a tenere la donna, che stava urlando mentre si trovava già aggrappata al balcone del secondo piano, per impedirne la caduta. Dopo il volo di oltre dieci metri fino alla rampa laterale di accesso ai box, l'uomo sarebbe sceso per controllare le condizioni della donna, prima di scavalcare il cancello e darsi alla fuga facendo perdere le sue tracce. Sul caso lavora la Polizia di Stato che sta analizzando le telecamere di sorveglianza dell'hotel per ricostruire con esattezza quanto accaduto questa notte intorno alle 4.30.