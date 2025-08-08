Esplora tutte le offerte Sky
Reggio Emilia, morte pitbull Diego: condanna dalla Brambilla

Cronaca

Reggio Emilia, morte pitbull Diego: condanna dalla Brambilla Descrizione: Diego, un giovane pitbull, è stato prima segregato su un balcone e poi lasciato morire rinchiuso in un garage a Fabbrico, in provincia di Reggio Emilia. Immagini esclusive mostrano l’animale isolato e cercare di socializzare nonostante le barriere. La Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, che ha presentato denuncia, si costituirà parte civile. La presidente Brambilla condanna l’indifferenza e la crudeltà che hanno causato la morte di Diego

