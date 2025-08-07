Bioparco di Roma, nate 52 lucertole rare delle Eolie

Nel Rettilario del Bioparco di Roma sono nate 52 rarissime lucertole delle Eolie (Podarcis raffonei), e altre uova sono prossime alla schiusa, grazie al progetto europeo Life Eolizard. Gli esemplari nati verranno introdotti nell'arcipelago delle Eolie la prossima primavera. Si tratta di un evento straordinario per la conservazione di questo rettile endemico dell'arcipelago delle Eolie, classificato tra le specie a più alto rischio di estinzione nel bacino del Mediterraneo, minacciato dalla perdita di habitat e dalla competizione con la lucertola campeste Podarcis siculus.