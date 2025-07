Il dottor Carlo Bravi, 72 anni, già sospeso dalla professione e indagato per la morte di una paziente dopo una liposuzione, è stato arrestato dai carabinieri del NAS e posto ai domiciliari. Il medico è stato sorpreso mentre eseguiva un intervento di otoplastica in un’abitazione privata nel quartiere Quadraro di Roma, in condizioni igieniche precarie