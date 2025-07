Propaganda fascista online, arrestato 21enne a Brescia

Un 21enne di Brescia è stato arrestato con l'accusa di propaganda e istigazione all'odio per motivi razziali, religiosi ed etnici. L'ordinanza è parte di un'indagine condotta dai carabinieri del Ros su gruppi online di estrema destra. Sono state disposte 26 perquisizioni in tutta Italia nei confronti di persone sospettate di far parte di gruppi online di estrema destra con ideologie radicali, neonaziste, suprematiste, xenofobe e antisemite