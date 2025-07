Porto Cervo, al vaglio le telecamere per la morte di Gaia Costa

I carabinieri sono attualmente al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente in cui ha perso la vita Gaia Costa, 24 anni, investita e uccisa mentre attraversava sulle strisce pedonali a Porto Cervo. I carabinieri stanno raccogliendo tutti gli elementi necessari anche attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza dislocate nelle varie vie del comune e le testimonianze dei passanti

Proseguono le indagini sulla morte di Gaia Costa, la ragazza di 24 anni di Tempio Pausania investita e uccisa mentre attraversava sulle strisce pedonali a Porto Cervo. I carabinieri sono attualmente al lavoro per capire cosa possa essere successo in quell'istante, raccogliendo tutti gli elementi necessari anche attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza dislocate nelle varie vie del comune e le testimonianze dei passanti. Intanto Vivian Spohr, la moglie del ceo di Lufthansa accusata di omicidio stradale, "si è posta a completa disposizione dell'autorità giudiziaria italiana per le doverose indagini e, pur consapevole che una perdita personale così grande non possa essere rimediata, si attiverà al fine di attenuarne le conseguenze", ha riferito il suo legale Angelo Merlini. Spohr, 50 anni, appena scesa dall'auto subito dopo essersi resa conto di quanto era accaduto ha avuto un malore. Sottoposta agli esami tossicologici che hanno dato esito negativo, così come l'alcoltest, è rientrata in Germania.

L'autopsia

L'autopsia sul corpo di Gaia Costa si terrà lunedì. La Procura ha affidato l'incarico al medico legale Alberto Chighine. Solo dopo la restituzione della salma ai familiari potranno essere celebrati i funerali. Resta da capire per quale motivo la turista tedesca non si sia accorta della 24enne che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, in via Aga Khan, in una stradina non distante dalla Piazzetta di Porto Cervo. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la BmwX5 guidata da Vivian Spohr, con a bordo anche la figlia, procedeva piano e ha investito la vittima dopo aver accelerato per riprendere la marcia, probabilmente dopo che altri pedoni avevano già attraversato la strada.