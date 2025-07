Il 7 luglio è scoppiato un incendio a Fiumicino. In fiamme la tettoia di legno e un magazzino del cantiere della "Liburna", la riproduzione in legno a grandezza naturale di un'antica nave da guerra romana in completamento nella città vicino Roma. Le fiamme non hanno intaccato la riproduzione della nave romana, lunga 33 metri. Sono andate, però, distrutte le attrezzature necessarie alla lavorazione, utilizzate da anni da una famiglia di maestri d'ascia.