Esplosione Roma, Gualtieri: "3 evacuazioni, un ferito grave"

A seguito dell'esplosione di una pompa di benzina a via Gordiani a Roma "sono state evacuate le tre palazzine sulla via parallela e il Comune sta predisponendo un punto di assistenza". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, presente sul posto dell'esplosione. "L'impatto è stato terribile - ha aggiunto - ha provocato feriti ma senza conseguenze tragiche, stiamo monitorando la situazione dei feriti, ma non sembrano gravi. Tra i feriti ci sono 9 operatori delle forze dell'ordine e una ventina di civili, due sono ustionati di cui uno forse in condizioni piu' gravi, gli altri sono tutti codici gialli". Il sindaco Gualtieri poi ha ringraziato "per il prontissimo intervento, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, che hanno consentito lo sgombero immediato di tutti i presenti nelle strutture limitrofe, tra cui un centro estivo per bambini".