Live In Milano 2025, Valore D tra imprese e lavoro equo

Al Teatro Dal Verme, con il patrocinio del Comune di Milano, Sky organizza Live In Milano 2025, l’evento che dà spazio all’attualità, alle sfide globali e al racconto del mondo che cambia. Insieme a ospiti nazionali e internazionali verranno analizzati i grandi temi del presente per immaginare strategie e soluzioni per il futuro. La fetta centrale dell’evento è dedicata alla sensibilizzazione sulla parità di genere e tra i panel sull’argomento troviamo quello di Valore D, la prima associazione di imprese che promuove l’equilibrio di genere e una cultura inclusiva per la crescita delle aziende e del paese. Ospiti Mara Panajia, Ceo di Henkel, Anna Nozza, Country Chief People & Organization Officer di Generali Italia, e Barbara Falcomer, Direttrice Generale di Valore D.