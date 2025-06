Sky Inclusion Days 2025, Dove osano le aquile

Al Teatro Dal Verme, con il patrocinio del Comune di Milano, la terza edizione dell’evento Sky che porta in diretta i valori del rispetto e della collaborazione e promuove l’ascolto reciproco di storie ed esperienze diverse, tra reale e digitale per diffondere il cambiamento. In particolare la giornata di oggi, martedì 3 giugno, è dedicata agli Sky Inclusion Days. L’evento continua attraverso la pallacanestro con il dibattito moderato da Dalila Setti, Giornalista Sky Sport, con la partecipazione di Massimo Komatz, direttore di AquiLab, Andres "Toto" Forray, giocatore Aquila Basket Trento, Raffaele Gregori, InSuperAbili Giudicarie Basket.