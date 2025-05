A Napoli, i carabinieri stanno indagando su un possibile tentato omicidio-suicidio. Nella notte, una donna di 31 anni è stata trovata gravemente ferita in un'auto in via Don Luigi Sturzo ed è ora ricoverata in condizioni critiche. Poco distante, in via Pinocchio, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un'altra donna, di 34 anni, uccisa a colpi d’arma da fuoco. Le due vicende sembrano collegate e sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti