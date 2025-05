"Crime dentro le indagini", la nuova serie di Sky curata da Ketty Riga

Inizia oggi, una nuova serie, in sei puntate di Sky TG24, "Crime dentro le indagini", in cui vi sveleremo i segreti e i retroscena di come vengono effettuate le indagini nel nostro paese, curato da Ketty Riga. Si inizia con la prima puntata: vi faremo vedere cosa accade sulla scena del crimine, quando gli investigatori e il medico legale con tecniche sempre più sofisticate effettuano il sopralluogo per il reperimento di tracce utili alle indagini. Siamo entrati nei laboratori dei RIS (VIDEO) e la professoressa Cristina Cattaneo (VIDEO) ci svela i segreti di un’autopsia.