Trump, Meloni, Musk e Macron nel nuovo murale di Harry Greb a Roma

Si chiama "Optimus e il Ventriloquo" ed è stato realizzato in via della Pilotta, nel cuore storico della Capitale. L'opera è comparsa a poche ore dall'insediamento del 47esimo presidente degli Stati Uniti

Il creative designer Harry Greb torna a raccontare il suo punto di vista in maniera pungente e ironica. "Optimus e il Ventriloquo" è apparsa nella notte nel centro storico di Roma. Il murale ha attratto decine di curiosi che, nonostante la pioggia di questa mattina, si sono fermati ad ammirare e fotografare l'opera. Donald Trump viene rappresentato con il corpo del robot di Elon Musk (Optimus) e la faccia da burattino. Stessa sorte per un'accondiscendente Giorgia Meloni e un compiaciuto Emmanuel Macron. Sembrano tre pupazzi manovrati dal Ventriloquo Elon Musk, soddisfatto di poter influenzare non soltanto il mondo economico ma adesso anche quello politico.