Tassista e cliente rapinati a Milano, il colpo nel video della dashcam

È successo intorno alle 2 di notte in via Ceva, nella zona nord della città. Le immagini, riprese dalle telecamere dell’auto, sono diventate virali sui social. I due rapinatori, con il volto coperto da un casco, hanno minacciato le vittime e sono fuggiti con soldi e cellulari

Sta facendo il giro dei social un video ripreso dalle telecamere di sicurezza di un taxi che immortala il momento in cui un tassista e la sua cliente vengono rapinati da due uomini a volto coperto. È successo alle 2 di notte a Milano, in via Ceva, in zona Affori a nord della città. Dalle immagini si può vedere come l’autista e la giovane donna che aveva appena accompagnato a destinazione, mentre stavano cercando di risolvere un problema con il pos, siano stati sorpresi dai rapinatori. Erano in due e con un casco in testa.

La dinamica

Come si vede nelle immagini riprese dalla dashcam, uno dei due rapinatori ha improvvisamente aperto la portiera del tassista e l'ha minacciato con un oggetto al collo intimandogli di dargli i soldi. Intanto, l'altro ha spaccato il vetro posteriore dove sedeva la donna e ha lottato con lei per strapparle la borsa. Entrambi i rapinatori hanno poi continuato a minacciare il tassista che aveva chiesto di riavere i documenti, convinti che avesse con sé un altro portafoglio e altri soldi nascosti. "Dacci l'altro portafogli o t'ammazzo", dice uno dei due all’autista prima di prendere i telefoni di entrambe le vittime e scappare via.