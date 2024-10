Si può misurare il razzismo?

Negli Stati Uniti la raccolta di dati sui casi di antisemitismo e crimini d'odio contro le persone musulmane offre un quadro preciso delle discriminazioni in atto. In Italia - e in Europa, a dire il vero - non esistono database. Lo spettro è quello della profilazione, ma i numeri potrebbero aiutarci a comprendere (e contrastare) il fenomeno. Il Parlamento, forse, sta muovendo i primi passi