L’iniziativa si è svolta alla presenza del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e del capo della Polizia, Vittorio Pisani. L’edizione del Calendario 2027 è stata affidata alla fotografa Roselena Ramistella

È stato presentato al Teatro Massimo di Cagliari il calendario ufficiale della Polizia di Stato. L’iniziativa, alla presenza del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e del capo della Polizia, Vittorio Pisani, avviene in contemporanea con altre 11 città italiane: Napoli, Torino, Bari, Trieste, Catanzaro, Benevento, Foggia, La Spezia, Macerata, Messina, Padova.

Il nuovo calendario

L’edizione del Calendario 2027 è stata affidata alla fotografa Roselena Ramistella. Dodici mesi raccontati attraverso foto che entrano nella dimensione più autentica del lavoro quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia di Stato. I protagonisti delle tavole sono ritratti un attimo prima e un attimo dopo l’attività quotidiana. Il ricavato delle vendite del calendario è interamente devoluto all'Unicef e al piano di assistenza 'Marco Valerio', a sostegno dei figli dei poliziotti affetti da gravi malattie.