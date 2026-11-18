La Guardia di Finanza di Genova ha ricostruito entrate per circa 500mila euro in quattro anni. Le due donne, che pubblicizzavano la propria attività online, non avrebbero mai versato imposte. I finanzieri hanno richiesto l'attribuzione d'ufficio della partita Iva

Due escort attive a Chiavari, in provincia di Genova, avrebbero percepito redditi per circa mezzo milione di euro in quattro anni senza dichiararli al Fisco. È quanto emerso dalle indagini della Guardia di Finanza di Genova, che ha ricostruito i guadagni delle due donne attraverso l'analisi dei conti bancari, dei movimenti finanziari e delle spese sostenute. Secondo gli accertamenti, entrambe vivevano esclusivamente dei proventi dell'attività di prostituzione, pubblicizzata anche attraverso siti internet specializzati, con tariffe medie di circa 200 euro a prestazione.

Le indagini della Guardia di Finanza

I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Genova hanno esaminato i movimenti bancari e le spese delle due donne, rilevando una sproporzione rispetto ai redditi dichiarati.

L'incrocio dei dati ha permesso di ricostruire entrate complessive per circa 500mila euro nell'arco di quattro anni. Secondo quanto accertato dalle Fiamme Gialle, le due escort svolgevano l'attività in maniera abituale e professionale, senza aver mai versato le relative imposte.

Al termine degli accertamenti, i finanzieri hanno richiesto l'attribuzione d'ufficio di una partita Iva per entrambe.

Prostituzione e tasse, cosa prevede la normativa

L'operazione si inserisce nel quadro delle disposizioni fiscali applicabili alle attività di prostituzione svolte abitualmente. Dal 2025, con l'aggiornamento della classificazione Ateco, sono state introdotte categorie che consentono un inquadramento fiscale più specifico di attività come i servizi di incontro e appuntamenti e, più in generale, le prestazioni di natura sessuale.

Un ulteriore riferimento è rappresentato dall'ordinanza numero 1285 del 21 gennaio 2026 della Corte di Cassazione, secondo cui l'esercizio abituale e professionale della prostituzione costituisce una prestazione di servizi rilevante ai fini fiscali.

Chi svolge questa attività in modo continuativo è quindi soggetto agli obblighi dichiarativi e al pagamento delle imposte dirette e dell'Iva. Il principio trova riscontro anche nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, richiamata dalla Guardia di Finanza.

L'attività di prostituzione, quando esercitata professionalmente, rientra dunque nel sistema ordinario di tassazione, indipendentemente dalla natura delle prestazioni offerte.