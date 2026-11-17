Un'avvocata di Carbonia, che ricopriva l'incarico di amministratrice di sostegno, e il coniuge sono indagati per il reato di peculato nei confronti di 17 persone. L’indagine ha preso avvio dalla denuncia presentata dalla figlia di un'assistita ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Avrebbero approfittato della possibilità di disporre delle risorse finanziarie di 17 persone affidate all'amministratrice di sostegno, in gran parte anziani e soggetti in condizione di particolare vulnerabilità, tutti residenti nel territorio del Sulcis Iglesiente, per sottrarre un importo complessivo superiore a 700 mila euro. Le somme di denaro sarebbero state utilizzate anche per acquisti nei centri commerciali, abbigliamento, articoli per la casa, ristoranti e ricariche Postepay. Un'avvocata di Carbonia, che ricopriva appunto l'incarico di amministratrice di sostegno, e il coniuge sono indagati per il reato di peculato.

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Avvocata e marito indagati I finanzieri del Comando Provinciale di Cagliari, al termine di articolate indagini coordinate dalla Procura della Repubblica, hanno eseguito due misure cautelari nei confronti della professionista. Il giudice per indagini preliminari ha disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e la sospensione dall'esercizio della professione forense e dagli incarichi di amministratrice di sostegno per la durata di 12 mesi. Per il coniuge è stata invece disposta la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Contestualmente, sono stati disposti provvedimenti di sequestro, di oltre 700.000 euro.

L’indagine L’indagine ha preso avvio dalla denuncia presentata dalla figlia di due persone assistite, che, dopo il decesso degli anziani genitori, era riuscita a ottenere il rendiconto della gestione patrimoniale e finanziaria svolta dall’amministratrice di sostegno. "Dall’esame della documentazione acquisita sarebbero emerse numerose anomalie, tra cui prelievi di ingenti somme di denaro contante, effettuati anche successivamente al decesso degli amministrati, nonché l’assenza di ricevute e documentazione giustificativa a supporto di spese dichiarate per decine di migliaia di euro, relative, tra l’altro, a vitto, abbigliamento, cura della persona, retribuzioni e contributi previdenziali delle badanti - spiegano dalla Gdf. Gli accertamenti avrebbero inoltre evidenziato il mancato o tardivo pagamento di gran parte delle rette della residenza sanitaria assistenziale presso la quale era ricoverata la madre della denunciante, con il conseguente accumulo di un debito di diverse decine di migliaia di euro.