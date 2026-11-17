Il Comune di Ancona ha emesso un'ordinanza a seguito dell'allerta arancione per vento forte della Protezione civile regionale, valida per tutta la giornata di oggi, martedì 17 novembre. Ai cittadini si raccomanda di limitare gli spostamenti non necessari e di non sostare vicino ad alberi, aree verdi, parchi e strade alberate, dove le raffiche possono spezzare rami e abbattere alberi anche apparentemente sani. Il rischio riguarda anche tegole, insegne, impalcature e altri oggetti esposti al vento. Vanno messi in sicurezza gli oggetti su balconi, terrazzi e aree esterne e i cantieri con impalcature. Chi guida deve moderare la velocità, soprattutto nei tratti esposti come viadotti e uscite di galleria. Il Comune invita a seguire gli aggiornamenti ufficiali suoi e della Protezione civile fino alla fine del maltempo.