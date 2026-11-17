Introduzione
Per la giornata di oggi, martedì 17 novembre, sono previste piogge e venti forti al centro-nord: la Protezione civile segnala allerta arancione in Toscana e gialla in sei regioni. Intense correnti atlantiche interessano gran parte del Mediterraneo centro-occidentale determinando, nella giornata di oggi, un nuovo peggioramento con piogge a iniziare dai settori più occidentali e una intensificazione della ventilazione dai quadranti occidentali su buona parte del Paese.
Quello che devi sapere
Gli avvisi della Protezione Civile
Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile - d'intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L'avviso prevede dalle prime ore di oggi, martedì 17 novembre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, dapprima su Valle d'Aosta, in estensione in mattinata a Liguria, Emilia-Romagna e Toscana.
Rovesci e raffiche di vento
I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e frequente attività elettrica. Dalla mattina, inoltre, si prevedono venti da forti a burrasca a prevalente componente sud-occidentale su Liguria di levante, Emilia-Romagna, Umbria, Marche e Lazio. Possibili mareggiate lungo le coste esposte ad ovest.
Allerta arancione in Toscana
Allerta arancione, per rischio idrogeologico, in Toscana per le aree di Lunigiana, Serchio, Garfagnana, Lima, Versilia e Serchio-Lucca oggi, dalle 11 fino a fine giornata, e allerta gialla, sempre sul nord ovest della regione, in vigore dalla mezzanotte. Dalla notte attese piogge sulle zone nord-occidentali, più insistenti e abbondanti sulle Apuane e sull'Appennino tosco-emiliano. Altrove piogge sparse, più frequenti dal pomeriggio sui rilievi. Tra il pomeriggio e la sera possibilità di isolati temporali. La cessazione delle precipitazioni è prevista in serata.
Oggi allerta gialla in sei regioni
In base agli avvisi della Protezione Civile è allerta gialla meteo-idro su settori di Valle d'Aosta, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Campania. In generale sarà una settimana all'insegna del maltempo con precipitazioni diffuse e vento su tutto lo Stivale. Colpa di una serie di perturbazioni che si sussegue sul bacino del Mediterraneo, spiega iLMeteo.it. Oggi sono attese ancora piogge su Toscana, Lazio e Campania mentre la neve imbiancherà l'arco alpino a partire dai 1800-1900 metri.
In Liguria
In Liguria allerta gialla per piogge nel Levante, a pochi giorni dal maltempo che ha flagellato la stessa zona. Lo ha deciso Arpal. "La Liguria - fa sapere l'Agenzia regionale - si prepara a una fase meteorologica caratterizzata da cieli in prevalenza coperti, nuove piogge e un progressivo aumento del moto ondoso. A influenzare le condizioni del tempo sono le correnti provenienti dall'Atlantico, che porteranno maggiore instabilità soprattutto sul settore orientale della regione. Sul fronte delle temperature, invece, è previsto un sensibile rialzo, con valori decisamente superiori alle medie del periodo". L'arrivo di aria mite e carica di umidità dall'Atlantico favorirà un peggioramento, con piogge che interesseranno principalmente il Centro-Levante già dalle prime ore della giornata. I fenomeni risulteranno più persistenti sul Levante, dove potranno raggiungere intensità moderate e determinare quantitativi di pioggia anche elevati.
Vento forte ad Ancona
Il Comune di Ancona ha emesso un'ordinanza a seguito dell'allerta arancione per vento forte della Protezione civile regionale, valida per tutta la giornata di oggi, martedì 17 novembre. Ai cittadini si raccomanda di limitare gli spostamenti non necessari e di non sostare vicino ad alberi, aree verdi, parchi e strade alberate, dove le raffiche possono spezzare rami e abbattere alberi anche apparentemente sani. Il rischio riguarda anche tegole, insegne, impalcature e altri oggetti esposti al vento. Vanno messi in sicurezza gli oggetti su balconi, terrazzi e aree esterne e i cantieri con impalcature. Chi guida deve moderare la velocità, soprattutto nei tratti esposti come viadotti e uscite di galleria. Il Comune invita a seguire gli aggiornamenti ufficiali suoi e della Protezione civile fino alla fine del maltempo.
Allerta in Val d’Aosta
Un'allerta gialla per precipitazioni forti, previste oggi in Valle d'Aosta, è stata emessa dal Centro funzionale regionale. Il maltempo interesserà in particolare la valle di La Thuile e la zona a ridosso della catena del Monte Bianco, nell'intera giornata. Parzialmente interessata anche la zona di Valgrisenche. Le precipitazioni potranno innescare - secondo il bollettino - problemi alle reti di smaltimento delle acque, allagamenti dei locali interrati, esondazione di rivi secondari, colate detritiche su piccoli bacini montani, fenomeni di trasporto solido nei tratti montani dei bacini a regime torrentizio, cadute di massi e frane superficiali, causando interruzioni temporanee della viabilità, danni localizzati ad infrastrutture, singoli edifici e attività antropiche.
Le previsioni
Mercoledì 18 una spiccata instabilità, interesserà soprattutto il versante tirrenico centro-meridionale con rovesci sparsi. Giovedì 19 l'ingresso di un nuovo fronte perturbato determinerà precipitazioni localmente intense sulle regioni centro-meridionali. Nel dettaglio: - Lunedì 16. Al Nord: cieli sereni o poco nuvolosi, foschie notturne in Pianura Padana. Al Centro: nubi in aumento con precipitazioni lungo il versante tirrenico. Al Sud e sulle Isole: instabilità su Campania e Calabria, ampie schiarite sui restanti settori. - Martedì 17. Al Nord: nuvolosità irregolare con fenomeni sparsi su Lombardia orientale e Triveneto; neve sulle Alpi. Al Centro: precipitazioni in estensione sui settori tirrenici. Al Sud e sulle Isole: piogge sulla Campania, cieli sereni o poco nuvolosi altrove. - Mercoledì 18. Al Nord: generale stabilità atmosferica con ampie schiarite. Al Centro: residua instabilità lungo le coste tirreniche. Al Sud e sulle Isole: nubi irregolari associate a rovesci sparsi sui litorali tirrenici, schiarite sul versante adriatico.