Treviso capitale del dibattito: arrivano Nordio, Tajani e Crosetto

Il 14 e 15 novembre l’Auditorium Santa Caterina ospita la prima edizione trevigiana della rassegna ideata da Vis Factor. Tra gli ospiti i ministri Nordio, Tajani e Crosetto, i governatori Stefani e Fedriga. Al centro del programma geopolitica, lavoro, disinformazione e futuro del Paese.

Treviso diventa per due giorni un osservatorio privilegiato sui grandi cambiamenti che stanno ridisegnando gli equilibri internazionali, economici e sociali. Sabato 14 e domenica 15 novembre arriva all’Auditorium Santa Caterina Treviso D’Autore – Le Rotte. La Sfida Globale, prima edizione trevigiana della rassegna culturale itinerante ideata da Vis Factor, che riunirà esponenti del Governo, rappresentanti delle istituzioni, imprenditori e protagonisti del giornalismo nazionale.

Un appuntamento che punta a mettere a confronto idee e prospettive differenti, affrontando alcune delle questioni più urgenti del presente: dalle tensioni geopolitiche alla competitività delle imprese, dalle trasformazioni del lavoro alla disinformazione, fino al rapporto tra informazione, percezione della realtà e formazione dell'opinione pubblica.

Tra i nomi di maggiore rilievo annunciati nel programma figurano il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, il ministro della Difesa Guido Crosetto e il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon. Attesi anche i presidenti di Veneto e Friuli Venezia Giulia, Alberto Stefani e Massimiliano Fedriga, insieme al sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari e alle europarlamentari Elena Donazzan e Alessandra Moretti.

Geopolitica, giustizia e disinformazione: i temi della prima giornata

La giornata di sabato è dedicata al tema della giustizia con Carlo Nordio per affrontare il rapporto tra fatti, narrazione e percezione pubblica, uno dei temi portanti dell'intera manifestazione.

Successivamente, Antonio Tajani e Guido Crosetto porteranno al centro della discussione gli scenari internazionali, le crisi geopolitiche e i nuovi equilibri globali, in una fase storica caratterizzata da tensioni e profonde trasformazioni.

Uno spazio sarà riservato anche all'analisi del Paese reale, attraverso i risultati di un sondaggio esclusivo di Euromedia Research presentato da Alessandra Ghisleri. A seguire, Elena Donazzan e Alessandra Moretti si confronteranno sulle condizioni economiche e sociali dell'Italia, mettendo a dialogo sensibilità politiche differenti.

Lavoro, energia e imprese: il Veneto produttivo al centro

Uno dei fili conduttori della manifestazione sarà il rapporto tra politiche economiche e capacità del sistema produttivo italiano di competere sui mercati internazionali.

Grande attenzione anche al mondo imprenditoriale, con l'intervista a Renzo Rosso. Al centro del dialogo il rapporto tra intuizione, rischio e innovazione, attraverso l'esperienza di uno degli imprenditori italiani più conosciuti a livello internazionale.

La manovra economica sarà invece analizzata attraverso le esperienze concrete di alcune aziende. Al confronto prenderanno parte Walter Bertin, amministratore delegato di Labomar, Francesco De Bettin, presidente di DBA Group, Riccardo Donadon, fondatore e amministratore delegato di H-FARM, e Simone Romagna, amministratore delegato di Trasporti Romagna.

Ricerca, infrastrutture, innovazione digitale e logistica saranno le prospettive attraverso cui valutare le opportunità e le criticità del sistema produttivo, con l'obiettivo di capire quali condizioni servano davvero per sostenere investimenti, crescita e occupazione.

Politica e informazione: il confronto tra maggioranza e opposizione

Il programma proseguirà con un approfondimento sul ruolo dei territori, la sicurezza e i nuovi equilibri politici. A confrontarsi saranno Massimiliano Fedriga, Andrea Ostellari e Alessia Morani.

Il presidente del Veneto Alberto Stefani è invitato a parlare del consenso e delle responsabilità di governo.

L'informazione attraverserà l'intera giornata, diventando essa stessa oggetto di riflessione. In un contesto in cui notizie, interpretazioni e contenuti digitali contribuiscono sempre più a orientare il dibattito pubblico, la rassegna si propone di indagare il confine tra ciò che accade e il modo in cui viene raccontato.

Università, territorio e libertà: i temi della domenica

Domenica 15 novembre la rassegna allargherà lo sguardo alle prospettive di crescita e coesione sociale. Il sindaco di Treviso Mario Conte dialogherà con Francesca Carollo sull'identità produttiva della città e sul ruolo dei territori nello sviluppo economico italiano.

Al centro del confronto con Daniela Mapelli, rettrice dell'Università di Padova, ci sarà invece il futuro della formazione universitaria: diritto allo studio, sostenibilità economica degli atenei, finanziamento della ricerca e rapporto tra università e imprese. Una riflessione che coinvolgerà anche il tema del capitale umano, fondamentale per attrarre talenti e sostenere la competitività del Paese.

La mattinata affronterà inoltre il tema della violenza, del controllo e della libertà, a partire dal libro Non mi uccidi. Storia di una donna che ce l'ha fatta, scritto da Francesca Carollo e Moira Cucchi. A chiudere la prima edizione trevigiana sarà Giuseppe Cruciani, conduttore de La Zanzara, insieme a Roberto Parodi, Francesca Pascale, presidente dell'associazione I Colori della Libertà, e Francesca Carollo. Il dialogo, dedicato alle ipocrisie e alle contraddizioni del nostro tempo, prenderà spunto dal nuovo libro di Cruciani, Libertà. Tutto Cruciani dalla A alla Z. L'alfabeto del politicamente scorretto, affrontando i temi del dissenso, del linguaggio e dei confini del politicamente corretto.

Una rassegna per raccontare il Veneto e le trasformazioni del Paese

Treviso D'Autore rappresenta la tappa conclusiva del percorso 2026 della rassegna itinerante D'Autore, che da oltre quindici anni attraversa diverse città italiane mettendo in relazione politica, economia, cultura, informazione e società.

«Abbiamo scelto di chiudere il ciclo sulla disinformazione a Treviso: una città vivace, punto di riferimento per l'economia e cuore di un territorio produttivo che è un fiore all'occhiello del Paese», spiega Valentina Fontana, ideatrice e curatrice della manifestazione e amministratore unico di Vis Factor.

Anche Francesca Carollo, co-curatrice dell'evento, sottolinea il valore del territorio veneto, definendolo una delle espressioni più autentiche della capacità italiana di produrre, innovare e competere. Un'identità che, secondo la giornalista, deve continuare a evolversi attraverso il confronto culturale e il dialogo tra idee differenti.

Soddisfazione anche da parte del sindaco Mario Conte, che considera la manifestazione un'occasione per confermare Treviso come città aperta al dibattito e alle nuove prospettive. «Il valore di questo festival sta proprio nella sua capacità di offrire uno sguardo trasversale e plurale», sottolinea.

Due giornate che ambiscono dunque a trasformare Treviso in un luogo di confronto sui grandi cambiamenti del nostro tempo, con un obiettivo: mettere a dialogo politica, informazione e impresa per provare a comprendere le nuove rotte dell'Italia e del mondo.