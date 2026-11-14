Pedopornografia on line, sei arresti e 18 indagati in nove regioni

L'indagine è nata dall'analisi forense dei dispositivi sequestrati a due persone arrestate a Milano, lo scorso anno, per detenzione di un'ingente quantità di materiale pedopornografico. Gli inquirenti sono riusciti a mappare diversi gruppi Telegram e a rilevare la presenza di ventiquattro utenti coinvolti nella diffusione di materiale pedopornografico e nella produzione con vittime identificate per tre degli arrestati

Un'ampia operazione contro la pedopornografia on line è stata condotta dalla Polizia nell'ambito delle attività di contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori online. Le indagini hanno portato all'arresto in flagranza di sei persone per detenzione di ingente quantità di materiale di pornografia minorile e alla denuncia di altri 18 indagati a carico delle quali è stato sequestrato cospicuo materiale informatico. L'indagine, diretta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Lombardia con il coordinamento operativo del Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, è nata dall'analisi forense dei dispositivi sequestrati a due persone arrestate a Milano, lo scorso anno, per detenzione di un'ingente quantità di materiale pedopornografico. Gli inquirenti sono riusciti a mappare diversi gruppi Telegram e a rilevare la presenza di ventiquattro utenti coinvolti nella diffusione di materiale pedopornografico nonché nella produzione con vittime identificate per tre degli arrestati.

Le indagini

Gli arrestati - due residenti nel capoluogo campano, uno in provincia di Salerno, uno in provincia di Sassari, uno in provincia di Vibo Valentia e uno in provincia di Padova - di età ricompresa tra i 38 e i 58 anni, sono stati trovati in possesso di un'ingente quantità di materiale di sfruttamento minorile. Copioso il materiale informatico sequestrato durante le attività di perquisizione - superiore ai 3.000 file - tra immagini e video. Alla cui fase esecutiva dell'indagine hanno collaborato i Centri Operativi per la Sicurezza Cibernetica di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Reggio Calabria, nonché le Sezioni Operative per la Sicurezza Cibernetica di Varese, Sassari, Nuoro, Alessandria, Aosta, Livorno, Udine, Benevento, Imperia, Novara e Padova.