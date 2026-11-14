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Lecce, ragazzino colpisce il padre con un martello: l’uomo è grave

Cronaca
©Ansa

È successo nella notte a Racale, in Salento: la vittima, 53 anni, stava dormendo quando è stato colpito alla testa. A dare l'allarme è stata la moglie. L'uomo è stato portato in gravi condizioni al Vito Fazzi di Lecce. Il figlio 16enne è invece stato affidato ai medici dell'ospedale di Scorrano per una consulenza psichiatrica

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È in gravi condizioni l’uomo che la scorsa notte è stato colpito alla testa con un martello dal figlio. Il 16enne ha aggredito il padre mentre stava dormendo in camera da letto assieme alla moglie. È successo a Racale, in provincia di Lecce: a dare l’allarme è stata la donna che ha chiamato i carabinieri. Sul posto anche gli operatori del 118 che hanno portato la vittima, 53 anni, all’ospedale Vito Fazzi di Lecce in gravissime condizioni. Condotto al nosocomio di Scorrano invece il ragazzino che è stato affidato ai medici per una consulenza psichiatrica. 

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