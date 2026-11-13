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Sciopero Atm Milano oggi 13 novembre, stop metro, tram e bus: gli orari

Cronaca
©Ansa

Il servizio - come spiega una nota di Atm - sarà a rischio dalle ore 8.45 alle 15 e successivamente dalle 18 fino al termine del servizio serale. Verranno comunque garantite alcune corse per tutelare gli spostamenti dei lavoratori negli orari di maggior flusso quotidiano

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L'organizzazione sindacale Al Cobas ha proclamato per oggi uno sciopero aziendale della durata di 24 ore per i lavoratori del gruppo Atm al quale ha aderito anche la sigla Confial Trasporti. Il servizio - come spiega una nota di Atm - sarà a rischio dalle ore 8.45 alle 15 e successivamente dalle 18 fino al termine del servizio serale. Verranno comunque garantite le fasce di garanzia per tutelare gli spostamenti dei lavoratori negli orari di maggior flusso quotidiano, ossia da inizio servizio fino alle 8.45 e nella pausa pomeridiana tra le 15 e le 18.

Nessuna interruzione parziale o totale

Alle 8.45, Atm ha reso noto che tutte le linee della metropolitana sono aperte. In servizio anche bus, tram e filobus, questa situazione dovrebbe rimanere fino alle 15, mentre occorre aspettare le 18 per capire quale sarà la situazione nella seconda fascia di sciopero. Alla base dello sciopero figurano rivendicazioni di carattere economico e organizzativo. Le rappresentanze sindacali prendono posizione “contro la liberalizzazione, privatizzazione, finanziarizzazione e gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo Atm”.

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Le richieste

Tra le richieste presentate figurano anche la riattivazione del distanziamento per i conducenti di superficie, la pulizia dei veicoli, una maggiore sicurezza per il personale a fronte delle aggressioni, la fruizione delle ferie e la conversione dei contratti da part-time a full-time. I sindacati sollecitano inoltre un incremento salariale pari a 150 euro netti, interventi sui comportamenti ritenuti lesivi nei confronti di chi usufruisce dei permessi parentali, la revisione della gestione dei turni per il personale anziano e la fornitura del vestiario.

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