Sciopero Atm Milano oggi 13 novembre, stop metro, tram e bus

Il servizio - come spiega una nota di Atm - sarà a rischio dalle ore 8.45 alle 15 e successivamente dalle 18 fino al termine del servizio serale. Verranno comunque garantite alcune corse per tutelare gli spostamenti dei lavoratori negli orari di maggior flusso quotidiano

L'organizzazione sindacale Al Cobas ha proclamato per oggi uno sciopero aziendale della durata di 24 ore per i lavoratori del gruppo Atm al quale ha aderito anche la sigla Confial Trasporti. Il servizio - come spiega una nota di Atm - sarà a rischio dalle ore 8.45 alle 15 e successivamente dalle 18 fino al termine del servizio serale. Verranno comunque garantite le fasce di garanzia per tutelare gli spostamenti dei lavoratori negli orari di maggior flusso quotidiano, ossia da inizio servizio fino alle 8.45 e nella pausa pomeridiana tra le 15 e le 18.