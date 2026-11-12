Uninettuno compie 20 anni, Tajani: “Le università sono luce di pace”

L'università telematica festeggia venti anni di attività, una ricorrenza che vede diverse iniziative in programma fino al 13 novembre, tra cui incontri accademici, attività formative e iniziative culturali con studenti, docenti e partner da tutto il mondo. Tra gli ospiti anche il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani: "Le università telematiche sono strumento di una formazione sociale", ha detto il ministro nel suo intervento

Uninettuno compie 20 anni. Una ricorrenza che l'ateneo telematico festeggia a Roma con una serie di iniziative in programma fino al 13 novembre, con la Uninettuno Digital Week 2026: incontri accademici, testimonianze, attività formative e iniziative culturali con studenti, laureati, docenti e partner provenienti da oltre 170 Paesi. Tra gli ospiti anche il vicepremier Antonio Tajani, che è intervenuto durante uno degli incontri serali: “Le università possono essere una luce di pace, ce n'è molto bisogno. Tante volte si parla male delle università telematiche e invece sono anche strumento di una formazione sociale, perché permettono a tutti di poter studiare, di potersi formare e di poter anche loro dare qualcosa agli altri”, ha aggiunto il ministro degli Esteri.

I vent'anni di Uninettuno

Organizzata nella nuova sede di Uninettuno in via San Martino della Battaglia a Roma, la rassegna celebra anche il ruolo sociale dell’università digitale, che richiede ricerca scientifica, docenti qualificati, tutoraggio, valutazione rigorosa degli apprendimenti e innovazione pedagogica. Durante i suoi vent’anni di vita, Uninettuno ha sviluppato accordi con università, istituzioni e governi di numerosi Paesi, in particolare nel Mediterraneo e in Africa, realizzando programmi di doppio titolo, mobilità, ricerca e cooperazione accademica. Tra questi c'è l’Università per i Rifugiati, nata per consentire a rifugiati e migranti di accedere gratuitamente a percorsi di formazione, servizi di orientamento e strumenti per il riconoscimento delle competenze.

Tajani: “Le università sono una luce di pace”

Intervenendo alla cerimonia, Tajani ha poi rimarcato che "in un momento di grandi difficoltà internazionali con due guerre che si combattono ai confini dell'Europa, con tante guerre meno conosciute nei continenti africani, le università sono una luce di pace”. Gli atenei, secondo il vicepremier, “devono essere un luogo dove giovani che vengono da diversi Paesi possono incontrarsi superando le diffidenze e gli ostacoli, a volte artificiosi, che vengono costruiti”. Poi ha concluso: “In questo momento c'è bisogno di dialogo e di ponti, Uninettuno riesce benissimo in questo".