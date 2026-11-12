Milena Boccadoro, morta storica giornalista Rai del TgR Piemonte

Volto storico della testata regionale Rai di Torino, la sua prima esperienza giornalistica fu nella redazione di Genova, poi ha collaborato per anni nei programmi di Enzo Biagi. Il presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio la ricorda come una “professionista seria e capace” ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

È morta nella notte la giornalista Milena Boccadoro, caposervizio nella sede Rai di Torino fino al 2021, volto storico della testata regionale. "Aveva iniziato la sua carriera negli anni 80 a Radio Popolare e Città, per poi approdare in Rai. Prima esperienza nella redazione di Genova, poi anni di collaborazione nei programmi di Enzo Biagi. Infine, alla Tgr Piemonte con il Tg scientifico Leonardo e il Tg regionale" ricorda la Rai stessa.

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Giornalista Rai a Torino fino al 2021 "Si era occupata soprattutto di temi sociali e ambientali, la scuola, la società, la condizione della donna. Nei mesi del covid, la ricordiamo per le sue dirette dalla protezione civile del Piemonte. Faceva parte del gruppo Se non ora quando e fino a ieri sera ha continuato a lavorare all'organizzazione di Donne 20/80 + a Flashback. Si era occupata anche di Sos Orfani Speciali a sostegno dei minori vittime di femminicidio, senza dimenticare l'impegno con Legambiente. Il nostro pensiero adesso - conclude la testata giornalistica - va alla famiglia, alle sue persone care, agli amici".

Grimaldi-Ravinale-Diena (Avs): tristezza per scomparsa Milena "Apprendiamo con profonda tristezza della scomparsa della giornalista Milena Boccadoro. Volto storico del giornalismo piemontese, ha saputo approfondire le tematiche sociali e ambientali raccontando con scrupolosa professionalità il nostro territorio. Una volta cessata la sua carriera in Rai, Milena ha messo generosamente a servizio di tante iniziative la sua professionalità e anche di questo le siamo profondamente grate. Ci stringiamo al dolore della redazione del Tg Regionale, dei familiari e degli amici e di tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerla". Lo dichiarano il vicecapogruppo Avs alla Camera Marco Grimaldi, la capogruppo di Avs in Consiglio Regionale Alice Ravinale e la capogruppo AVS - Se in Comune Sara Diena.