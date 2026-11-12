Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Milena Boccadoro, morta storica giornalista Rai del TgR Piemonte

Cronaca
©Ansa

Volto storico della testata regionale Rai di Torino, la sua prima esperienza giornalistica fu nella redazione di Genova, poi ha collaborato per anni nei programmi di Enzo Biagi. Il presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio la ricorda come una “professionista seria e capace”

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

È morta nella notte la giornalista Milena Boccadoro, caposervizio nella sede Rai di Torino fino al 2021, volto storico della testata regionale. "Aveva iniziato la sua carriera negli anni 80 a Radio Popolare e Città, per poi approdare in Rai. Prima esperienza nella redazione di Genova, poi anni di collaborazione nei programmi di Enzo Biagi. Infine, alla Tgr Piemonte con il Tg scientifico Leonardo e il Tg regionale" ricorda la Rai stessa.

©Ansa

Giornalista Rai a Torino fino al 2021

 "Si era occupata soprattutto di temi sociali e ambientali, la scuola, la società, la condizione della donna. Nei mesi del covid, la ricordiamo per le sue dirette dalla protezione civile del Piemonte. Faceva parte del gruppo Se non ora quando e fino a ieri sera ha continuato a lavorare all'organizzazione di Donne 20/80 + a Flashback. Si era occupata anche di Sos Orfani Speciali a sostegno dei minori vittime di femminicidio, senza dimenticare l'impegno con Legambiente. Il nostro pensiero adesso - conclude la testata giornalistica - va alla famiglia, alle sue persone care, agli amici".

Grimaldi-Ravinale-Diena (Avs):  tristezza per scomparsa Milena

"Apprendiamo con profonda tristezza della scomparsa della giornalista Milena Boccadoro. Volto storico del giornalismo piemontese, ha saputo approfondire le tematiche sociali e ambientali raccontando con scrupolosa professionalità il nostro territorio. Una volta cessata la sua carriera in Rai, Milena ha messo generosamente a servizio di tante iniziative la sua professionalità e anche di questo le siamo profondamente grate. Ci stringiamo al dolore della redazione del Tg Regionale, dei familiari e degli amici e di tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerla". Lo dichiarano il vicecapogruppo Avs alla Camera Marco Grimaldi, la capogruppo di Avs in Consiglio Regionale Alice Ravinale e la capogruppo AVS - Se in Comune Sara Diena. 

Cirio: “Milena Boccadoro era una professionista seria e capace”

"Per tanti anni Milena Boccadoro è stata uno dei volti del giornalismo e in particolare della TgR, entrando nelle case di milioni di piemontesi ogni giorno, fino a quando pochi anni fa era andata in pensione. Era una professionista seria e capace, animata da una passione per la verità e la notizia che ha caratterizzato tutta la sua vita e la sua esperienza professionale. Alla sua famiglia, ai colleghi della Rai e a tutti coloro che le hanno voluto bene, le condoglianze mie e della Regione Piemonte". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio

Cronaca: Ultime notizie

Allarmi bomba, nuove mail alle scuole e minaccia fake a P. Chigi

Cronaca

Le mail che minacciano la presenza di ordigni sono ancora a firma Mikhail Andropov e sono...

Maltempo, allerta rossa in Toscana: esondazioni e scuole chiuse. LIVE

live Cronaca

Allerta arancione e gialla su settori di Emilia-Romagna, Liguria e Toscana e gialla in...

Garlasco, udienza preliminare per Andrea Sempio fissata al 25 febbraio

Cronaca

L’uomo è accusato dalla Procura di Pavia dell’omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto del...

Il governo chiede 18 milioni di danni a imputati per fondi ad Hamas

Cronaca

La richiesta di risarcimento è arrivata dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dal...

Processo d'appello Ciro Grillo, a Sassari si decide su ricorsi difese

Cronaca

Si è aperto il processo di secondo grado contro il figlio di Beppe Grillo e gli amici...

Cronaca: i più letti