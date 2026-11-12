Milano, Ambrogini d'oro alle vittime di Crans Montana

Chiara Costanza e Achille Barosi, i due italiani morti nell'incendio di Capodanno, sono tra le Grandi medaglie alla memoria insieme all'ambasciatore Luca Attanasio. Premiati anche Il Centro grandi ustioni Niguarda, gli operatori sanitari e il personale scolastico a supporto delle giovane vittime del rogo ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Chiara Costanzo e Achille Barosi, il Centro ustioni dell'ospedale Niguarda, il consigliere comunale Carlo Monguzzi, sono alcuni dei nomi che riceveranno l'Ambrogino d'oro 2026, la massima benemerenza civica che il Comune di Milano assegna ogni 7 dicembre alle personalità e alle realtà che hanno dato lustro alla città. Non saranno premiati, invece, Emanuele Fiano, attualmente presidente di Sinistra per Israele ed esponente Pd e il Museo della Brigata ebraica. Le loro candidature, rispettivamente del consigliere di Azione Daniele Nahum e del collega di Forza Italia Alessandro De Chirico avevano creato polemiche, in particolare quella di Fiano con i Verdi. Anche per non riaccendere quelle polemiche, quelle candidature non hanno ricevuto il 'semaforo vedere' definitivo.

Grande medaglia alla memoria anche per Luca Attanasio La Commissione per la Concessione delle Civiche Benemerenze del Comune di Milano si è riunita oggi per definire i nomi dei 43 premiati. In particolare, il giorno di Sant'Ambrogio, durante la tradizionale cerimonia cittadina, saranno consegnate una Grande Medaglia d'Oro, 7 Medaglie d'Oro alla Memoria, 15 Medaglie d'Oro e 20 Attestati di Civica Benemerenza. Nel dettaglio, la grande Medaglia d'oro alla Memoria andrà a Chiara Costanzo e Achille Barosi, le due giovani vittime milanesi del rogo di Capodanno a Crans Montana, sostenute dalla consigliera Pd Simonetta D'Amico. L'ufficio di presidenza ha candidato anche lo storico consigliere comunale e assessore lombardo, il verde Carlo Monguzzi, deceduto lo scorso aprile. Ci sono poi l'ambasciatore Luca Attanasio, il vigile urbano Francesco Imprezzabile, la giornalista Elena Pero e il politico Enrico Rizzi.

Le Grandi medagli d'oro Con la grande medaglia d'oro saranno invece premiati la comunità delle famiglie di Crans Montana, il Centro grandi ustioni Niguarda (proposto dalla leghista Silvia Sardone), gli operatori sanitari e il personale scolastico a supporto delle giovane vittime del rogo di Capodanno al Constellation. Poi, tra i nomi che saranno insigniti della medaglia d'oro, in totale 15, figurano, l'ex sindaco di centrodestra Gabriele Albertini, proposto in maniera unitaria dal gruppo consiliare di Forza Italia, il cantante Biagio Antonacci, il direttore del Centro Ustioni dell'Ospedale Niguarda di Milano Franz Wilhelm Baruffaldi Preis e la stilista della nota maison milanese Donatella Versace, proposta dal consigliere Pd Michele Albiani anche per il suo impegno a difesa dei diritti.