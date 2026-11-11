Terremoto a largo della Sicilia, scossa di magnitudo 4.1

Un nuovo sciame sismico è stato registrato al largo delle coste della Sicilia settentrionale e delle province di Palermo e Messina. La prima scossa più forte, secondo i dati dell'Ingv, è stata avvertita in mare alle 6,12. Poi ne sono seguite altre cinque

Nuovo sciame sismico nel Tirreno meridionale. La scossa più forte avvertita alle 6:12, di magnitudo 4.1, in mare, a una profondità di 8.2 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala sismica Ingv di Roma al largo della Sicilia settentrionale e delle province di Palermo e Messina, a circa 30 km a nord-ovest di Alicudi, Isole Eolie. Poi sono seguite altre cinque scosse, nella stessa area e a una profondità di 10 chilometri, l'ultima fino a questo momento alle 7:07, di magnitudo 2.2. Più nel dettaglio, la scossa più forte di magnitudo 4.1, spiega l'Ingv, si colloca all'interno della sequenza che dal 20 ottobre sta interessando questa area. L'epicentro è stato localizzato a circa 91 km a nord-est di Bagheria (Palermo) e a circa 95 km a nord-est di Palermo. Nel Tirreno Meridionale, dal 20 ottobre sono stati registrati 306 eventi di cui due pari o superiori a magnitudo 5, sei con magnitudo tra 4 e 5, e 34 con magnitudo tra 3 e 4. Il terremoto è stato avvertito in diverse località della Sicilia settentrionale e nell'arcipelago delle Isole Eolie.